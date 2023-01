Critiquée et anti-écolo, la redevance sur les smartphones reconditionnés fait pourtant son retour

Le média L'informé nous apprend aujourd'hui que finalement, il n'en sera rien. Le Conseil d'État, avait expliqué dans sa décision avoir agi en raison d'un vice de forme. Plusieurs membres de la commission en charge des barèmes étaient alors absents lors du vote qui a permis l'ajout des smartphones reconditionnés aux appareils soumis à la redevance.

L'institution avait néanmoins laissé un temps à Copie France pour trouver une solution, ce qu'elle va faire dans les tout prochains jours. Les douze membres seront cette fois réunis pour valider ou non un nouveau barème qui entrera ensuite en application.

La redevance serait donc de 8,40 € HT pour un téléphone reconditionné, contre environ 14 € HT pour un modèle neuf. Ce sera 9,10 € HT pour une tablette reconditionnée. Avec 12 représentants de l’industrie culturelle contre six des consommateurs et six des fabricants et importateurs de matériels, ce nouveau barème est assuré d'être adopté, au grand dam des acheteurs qui espéraient faire des économies sur un modèle de seconde main.