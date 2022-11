Smartphones, ordinateurs : pourquoi le prix du reconditionné devrait bientôt baisser

Ce possible rétropédalage concernant la taxe copie privée appliquée aux appareils reconditionnés risque toutefois de contrarier les ayants droit (dont la SACEM pour le secteur musical), jusque-là grands gagnants de cette situation. Cette redevance, assez injuste pour des produits d'occasion (la taxe copie privée est en effet déjà versée à l'achat d'un produit neuf), rapportait en effet quelque 20 millions d'euros par an aux sociétés de gestion collective et autres ayants droit, et ce, uniquement pour les smartphones reconditionnés, rapporte L'Informé.

Quelques euros à dépenser en moins pour le consommateur en pleine crise économique, ou quelques millions de manque à gagner et un revirement défavorable aux ayants droit… le Conseil d'État devra bientôt trancher.