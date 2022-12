La redevance copie privée sur les appareils reconditionnés annulée ! Qu'est-ce que ça va changer ?

Sur un smartphone reconditionné, cette redevance s'élevait en moyenne à 9 euros ajoutés au prix de l'appareil, et ce, alors que la taxe avait déjà été payée une première fois par le propriétaire initial du téléphone. L'application de cette dîme était vue par ses opposants comme un frein à l'achat d'appareils reconditionnés, alors que ce marché en pleine expansion est également une excellente chose pour améliorer la durabilité des appareils et éviter un achat superflu aux conséquences non négligeables sur l'environnement.

Le rapporteur public du Conseil d'État avait, dans son rapport, préconisé la suppression de la copie privée pour les téléphones reconditionnés, et aujourd'hui, le Conseil d'État suit cette recommandation. La taxe sera supprimée pour motif de simple vice de forme. L'article de L'Informé explique ainsi que la commission chargée d'appliquer les barèmes était incomplète lors du vote qui s'est tenu l'année dernière, avec notamment l'absence des représentants des consommateurs.

Cette suppression prendra effet le 1er février 2023. Attention toutefois, l'annulation n'est pas rétroactive. Pour éviter le traitement de dizaines de litiges par Copie France, la société chargée de collecter cette taxe, aucun remboursement ne sera possible pour les consommateurs qui ont acheté un smartphone au cours des derniers mois.