Le climatiseur mobile SHINCO possède une capacité de refroidissement de 9 000 BTU, ce qui lui permet de rafraichir l'air d'une surface d'environ 22 m2. Il peut ainsi être utilisé pour les pièces à vivre, les chambres à coucher, mais aussi les studios ou les espaces étudiants, souvent de petite taille. Le volume sonore de l'appareil ne dépasse pas les 57 dB, un niveau assez élevé tout de même si vous regardez la télévision ou vous dormez.

Le climatiseur mobile possède deux autres fonctionnalités : l'une vous permet de ventiler l'air, sans utiliser le moteur et le système de climatisation, et sera utile en cas de chaleur supportable dans la maison. L'autre capacité permet de déshumidifier la pièce pour obtenir un air plus sain dans l'espace.

Ce climatiseur mobile, comme tous les autres, est accompagné d'un kit d'évacuation de l'air chaud. Il doit donc être installé près d'une fenêtre pour fonctionner correctement, et branché à une prise de courant en continu. Des roues permettent de le déplacer facilement, malgré son poids de 24 kg.

Les climatiseurs sont parmi les appareils les plus gourmands en énergie. SHINCO propose ici un modèle de classe énergétique A, qui devrait limiter les dégâts sur votre facture d'électricité. Gardez néanmoins à l'esprit qu'un climatiseur mobile est une solution énergivore, qui implique une hausse de la consommation en énergie, notamment après un usage prolongé. Le climatiseur utilise également R290 comme réfrigérant, un nouveau modèle de réfrigérant qui n'émet pas de gaz à effet de serre et est plus durable, pour une utilisation sur plusieurs années.

Le constructeur intègre enfin une télécommande pour le contrôler à distance depuis l'autre bout de la pièce. Une fonction de programmation permet de l'arrêter automatiquement après une certaine durée, jusqu'à 24 heures, pour vous garantir un air frais tout au long de la journée.