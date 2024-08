Pour vous rafraichir rapidement, un ventilateur est la solution à la fois la plus simple à installer et utiliser, mais aussi la plus économique. Le Rowenta Turbo Silence ajoute à ces avantages celui d'avoir un appareil au bruit très réduit, pouvant tourner la nuit pendant que vous dormez ou le soir lorsque vous regardez un film ou une série, sans vous déranger.