Une taxe va faire exploser le prix de l'électricité dès le 1er février, voici ce qui vous attend sur votre prochaine facture

Comprendre la hausse, hélas attendue, redoutée puis entérinée, des tarifs réglementés de l'électricité peut relever du tour de magie. Et si le ministre de l'Économie a annoncé une augmentation de 8,6 % de l'électricité pour les foyers de base et de 9,8 % pour les contrats en heures pleines et heures creuses, la facture pourrait grimper bien au-delà de ces chiffres théoriques. La hausse d'une des taxes prélevées par l'État, l'accise, va avoir plus de conséquences qu'on ne le pense. Nous avons souhaité vous aider à comprendre comment cela fonctionne sur votre facture.