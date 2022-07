Débrancher le Wi-Fi ? Une bonne idée pour faire des économies d’énergie ?

La sobriété énergétique a le vent en poupe, alors que nous pourrions être à l'aube de pénuries d'énergies, prévues pour cet automne par les autorités. Que faire donc pour s'en prémunir et éviter les coupures dans les prochaines semaines ? Le gouvernement recommande à tous les foyers qui partent quelques jours en vacances ou ne serait-ce qu'un week-end de débrancher leur Wi-Fi local et donc de couper purement et simplement leur box internet, qui peut consommer bien plus qu'on l'imagine.