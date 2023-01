Économie d'énergie : l'Arcep va mesurer la consommation de votre box internet

Le régulateur des télécoms Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques) a publié le 5 janvier dernier un protocole pour mesurer la consommation électrique de nos box internet, répéteurs Wifi et décodeurs TV. Le but : informer les citoyens et acteurs publics sur les impacts environnementaux du secteur numérique, et leur permettre de mieux comparer ces dispositifs entre eux.