Les autres recommandations du spécialiste consistent à bannir les appareils connectés de la chambre à coucher et de créer un environnement propice au sommeil. Les ingrédients du succès : de l'obscurité, du frais et du calme. Évitez également la caféine, la nicotine et l'alcool avant le coucher.. Votre corps confond déjà suffisamment « nuit de repos » et « soirée disco » sans ces stimulants supplémentaires.