Comme vous êtes indisciplinés, YouTube vous rappelera d'aller vous mettre au lit

Poursuivant des efforts entamés en 2018 en matière de gestion du temps d’écran, YouTube permet aujourd’hui à ses utilisateurs de programmer des alertes « heure d’aller au lit ». Histoire de leur éviter de se réveiller avec des cernes plus longues que leur liste de lecture.

Une dernière vidéo, et au lit !

En plus de la fonctionnalité « me rappeler de faire une pause » déjà disponible depuis deux ans, YouTube commence à en déployer une extension dédiée à l’heure du coucher.

Pour l’activer, indique Google, il suffit de vous rendre dans les paramètres sur l’application Android ou iOS, et d’activer la fonction « me rappeler quand il est l’heure de me coucher ».

Selon vos préférences, vous pouvez faire en sorte que l’alerte interrompe la vidéo en cours de lecture, ou s’affiche en surimpression afin de vous laisser la terminer… et oublier d’aller vous coucher.