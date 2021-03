40 % des étudiants seraient accros à leur smartphone, selon une étude anglaise

Publiée dans le journal Frontiers in Psychiatry, cette étude révèle également que les étudiants les plus jeunes sont les plus fragiles. Parmi les participant accros, 42,2 % avaient moins de 21 ans, un taux qui chute à 34,2 % chez les 22-25 ans et à 28 % chez ceux âgés de 26 ans et plus.

L'utilisation du smartphone avant le coucher serait un point déterminant. Des signes d'addiction sont présents chez 23,8 % des personnes ayant posé leur smartphone 1 heure avant de s'endormir. Ce taux passe à 42 % lorsque ce temps est réduit à 30 minutes.

Les notifications sont généralement considérées comme les principales responsables de ces addictions. Google et Apple tentent régulièrement d'optimiser le centre d'alertes d'Android et d'iOS afin de mettre en avant les messages les plus importants et permettre à l'utilisateur de désactiver celles jugées inutiles.

Pourtant, il est intéressant de corréler cette étude avec une autre publiée en novembre dernier et rapportée par PsyNewsDaily. Selon cette dernière, dans 89 % des cas, ce serait l'utilisateur lui-même qui déverrouillerait l'appareil.