La Chine met à jour ses lois pour lutter contre les dépendances numériques des plus jeunes

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire chinois a voté la révision d’une loi pour la protection des mineurs contre l’addiction aux produits numériques, samedi 17 octobre. La loi sera effective le 1er juin prochain.

La nouvelle loi stipule que les fournisseurs de produits et services Internet « ne doivent pas offrir aux mineurs des produits et services qui induisent une dépendance, » selon Xinhua, l’agence de presse officielle chinoise.

Restrictions de temps et de consommation : les fournisseurs de services numériques (jeux, livestream, audio, vidéo et réseaux sociaux) devront mettre en place des « fonctionnalités adaptées » pour limiter la dépendance des mineurs au numérique. Par ailleurs, la nouvelle loi autorisera aux mineurs et parents de mineurs cyberharcelés de demander des « mesures nécessaires » aux fournisseurs de services, dont la suppression et le blocage de contenu.