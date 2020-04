Amazon va retarder ses Prime Days jusqu'en août (au moins)

© Hadrian / Shutterstock.com

Lire aussi :

Une association pointe du doigt Amazon, qui livre toujours des produits hors hygiène et alimentaire

Vers des Amazon Prime Days en août ?

Source : Android Police

Chaque année, Amazon lance son grand rendez-vous, Prime Day, un événement commercial de 48 heures, réservé aux abonnés Prime, leur permettant de profiter de différentes ventes flash exceptionnelles.Si le géant américain a pour habitude de proposer son Prime Day à la mi-juillet, la crise sanitaire actuelle devrait contraindre Amazon à repousser l'événement au moins d'août, au plus tôt.C'est en tout cas ce que rapporte, qui explique également qu'Amazon pourrait perdre entre 100 et 300 millions de dollars à cause des millions de produits stockés dans ses entrepôts (notamment ses enceintes Echo ), et qui seront prochainement revendus à bas prix.