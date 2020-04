Une association pointe du doigt Amazon, qui livre toujours des produits hors hygiène et alimentaire

Lire aussi :

Amazon suspend près de 4 000 comptes vendeurs ayant augmenté leurs tarifs suite à la pandémie



Amazon ne respecterait pas ses engagements

Des masques à disposition des salariés, des contrôles de la température sur les sites Amazon

Je sais que beaucoup de monde trépigne en ce moment, mais la livraison de ce genre de produits ne me semble pas essentiel à l'intégrité du corps social, @murielpenicaud. Vous feriez mieux de protéger les salariés. #nosviespourça #covid19 #StopAmazon pic.twitter.com/HkycoT4w8X — Clément Sénéchal (@ClemSenechal) April 2, 2020

Comment ça je vais devoir attendre le vendredi 10 avril pour la livraison accélérée de mon porte-gobelet-smartphone ??? 😱

Un peu de sérieux @BrunoLeMaire et @murielpenicaud : il est temps de dire #StopAmazon #Nosviespourca #COVID19 pic.twitter.com/3aVJsKnmMz — Anne-Laure Sablé (@AnneLaureSable) April 2, 2020

L'association mondiale Les Amis de la Terre, présente dans près de 80 pays, voit son bureau français, très actif sur les thématiques du climat, de l'agriculture, des forêts ou de la surproduction, monter au créneau cette semaine contre Amazon au sujet de produits considérés comme étant « non essentiels » et pourtant toujours proposés à la livraison rapide. Dans le même temps, plusieurs salariés français de la firme sont touchés par le coronavirus . L'un d'eux est en réanimation, dans l'Essonne.C'est aux alentours de 18h30 qu'a démarré le coup de gueule de l'association Les Amis de la Terre, mercredi sur Twitter. L'ONG a publié une série de tweets dans lesquels elle interpelle la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, sur le fait qu'ils n'ont toujours pas fait cesser l'activité d'Amazon, alors que plusieurs de ses salariés sont infectés.L'association argumente son propos en joignant à son premier tweet la capture-écran de la page Amazon des écouteurs Bluetooth Aukey , toujours proposés à la vente et qui plus est en livraison accélérée. «», dénonce-t-elle, en précisant que «».L'organisation fait référence à la déclaration d'Amazon du 21 mars dernier , qui avait annoncé des dispositions plus précises concernant ses marchés français et italien, indiquant «». Cette annonce ne prenait en revanche pas en compte les produits vendus et directement expédiés par les vendeurs de la marketplace. «», interpelle l'association.Amazon est actuellement placée dans une situation délicate. La firme doit, en France, affronter plusieurs cas de coronavirus. L'un de ses salariés, issu du site de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne, a même été placé en réanimation.Les Amis de la Terre met la pression sur le gouvernement en l'accusant de contribuer, en laissant Amazon assurer des livraisons non essentielles, à l'augmentation du nombre de cas et au retard pris dans la lutte contre le Covid-19.De son côté, le géant du e-commerce a annoncé, vendredi 3 avril, la mise à disposition immédiate de masques auprès des salariés qui en feront la demande, dans l'ensemble des bâtiments français d'Amazon. «», a ajouté vendredi sur RTL le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval. De quoi calmer la grogne des associations, employés et organisations syndicales, qui dénoncent un laxisme d'Amazon face aux mesures de protection ? Rien n'est moins sûr.