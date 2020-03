Amazon s'adapte et priorise le médical et les biens de première nécessité sur son site

Lire aussi :

Mieux lutter contre les ruptures de stock

Conscient de son importance en période de crise sanitaire et de confinement généralisé, Amazon change son fusil d'épaule et réorganise ses expéditions. Pour répondre à la demande croissante en matériel médical et en biens de première nécessité (produits pour bébés, pour l'hygiène et les animaux ou encore épicerie), le groupe de Jeff Bezos revoit ses priorités en matière d'expéditions et impose des contraintes aux vendeurs tiers, mais aussi à ses propres vendeurs.En clair, et comme l'explique Cnet, les vendeurs dont les articles sont expédiés par Amazon ne seront plus autorisés à délivrer des produits ne rentrant pas dans les catégories fortement demandées suite à l'épidémie. L'idée est avant tout de libérer les coursives pour favoriser l'afflux des produits les plus importants et éviter de plus amples ruptures de stock.», a expliqué un porte-parole d'Amazon ce mardi au travers d'un communiqué.», a-t-il indiqué plus loin.Comme le précise Cnet, Amazon doit faire face à une forte affluence et un nombre de commandes inhabituel sur cette période de l'année, réputée plutôt calme puisqu'elle arrive après les fêtes de fin d'année et les soldes. Pour parvenir à répondre à la demande, le groupe a d'ores et déjà prévu d'embaucher 100 000 personnes aux États-Unis. Des mesures similaires ont par ailleurs été évoquées en Europe.Cette réorganisation des expéditions sera par essence temporaire, note Amazon, qui promet d'avertir ses vendeurs lorsqu'elle prendra fin, le 5 avril prochain sauf report. La firme indique également que les expéditions déjà traitées seront finalisées.