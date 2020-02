Coronavirus : Amazon fait retirer un million de produits qui prétendaient pouvoir guérir la maladie

Un tri géant

Arnaques, prix abusivement élevés... Amazon se retrousse les manches

Capture d'écran Amazon, du 28 février 2020

Source : Reuters

Face aux dérives causées par le coronavirus, accessoirement renforcées par la peur parfois excessive des consommateurs, Amazon a décidé de sévir en interdisant la vente de plus d'un million de produits ces dernières semaines. De nombreux vendeurs, qui les proposaient dans leurs boutiques respectives, prétendaient qu'ils pouvaient contribuer à guérir de l'épidémie de Covid-19 pour certains, et à s'en prémunir pour d'autres.Outre le bon million d'offres assimilées à des arnaques par Amazon, le e-commerçant américain a également annoncé, jeudi, avoir supprimé plusieurs dizaines de milliers d'offres de vendeurs de sa marketplace. Selon la firme de Seattle, certains marchands gonflaient abusivement les prix de leurs produits, très demandés par les clients.Depuis plusieurs semaines, Amazon procède à des examens réguliers de sa gigantesque plateforme en supprimant au fur et à mesure les offres, notamment celles de masques de protection, pouvant être classées dans la catégorie des escroqueries, des arnaques, ou des abus à moindre titre. Un phénomène dont est aussi victime Facebook, qui bannit désormais les publicités mensongères prétendant vous guérir.L'Italie, troisième pays le plus touché par le coronavirus avec 655 cas déclarés au 28 février 2020, a décidé de prendre les choses en main. Sur place, les autorités ont lancé une enquête sur la hausse des prix des masques et autres gels désinfectants vendus sur Internet.Les offres pour les masques explosent littéralement. On peut trouver, sur Amazon, des packs de 10 masques N95 vendus pour 128 dollars sur la plateforme américaine (un prix trois fois plus élevé que le tarif habituel, excusez du peu). Et les exemples ne manquent pas. En France, on retrouve, parmi tant d'autres, une offre valant pour un seul masque N95, vendu 19,99 euros en France et expédié depuis... la Chine.Il est intéressant de noter qu'entre le début de la rédaction de cet article et sa relecture, l'offre n'était plus accessible, Amazon indiquant qu' «» Une preuve qu'il y a une réelle prise en main de la question des arnaques de la part du e-commerçant.», affirme un porte-parole de l'entreprise. Celui-ci rappelle qu'Amazon a la liberté de retirer les offres pouvant nuire à la confiance des clients et celles dont le prix a brusquement augmenté sur un laps de temps très faible. Tout ceci reste néanmoins arbitraire, la firme n'ayant pas donné de fourchette précise sur le montant à partir duquel on peut considérer une offre comme étant abusive.