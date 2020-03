Début d'un essai clinique à Seattle pour tester un vaccin contre le coronavirus

Deux doses à un mois d'intervalle

Alors que la France entière vient d'entrer en période de confinement pour ralentir l'épidémie de coronavirus, l'institut de recherche Kaiser Permanente aux États-Unis a effectué les premiers tests pour un vaccin, baptisé mRNA-1273. 45 adultes en bonne santé, âgés de 18 à 55 ans, se sont portés volontaires pour cet essai clinique.Si les premiers essais se font aussi rapidement, c'est parce que les scientifiques chinois sont rapidement parvenus à séquencer le génome du virus. Ils l'ont ainsi partagé avec la société Moderna Therapeutics, à l'origine de ce nouveau vaccin, il y a 35 jours. Durant ce test clinique, les volontaires vont recevoir deux injections, à un mois d'intervalle, dans le haut du bras. Les injections seront réalisées avec un dosage différent afin de surveiller les effets secondaires qui peuvent suivre, comme de la fièvre et des douleurs.Généralement, les vaccins contre des virus tels que celui de la rougeole sont mis au point à partir du virus diminué, précise la BBC , mais celui-ci est différent. Les chercheurs ont en effet utilisé un segment de code génétique copié du virus, issu des pics se trouvant autour de ce dernier, et lui permettant de s'accrocher aux cellules qu'il infecte. Cela devrait alors entraîner une réponse immunitaire des patients, même s'ils ne sont pas contaminés par le COVID-19.Si l'essai est concluant, il faudra tout de même attendre entre 12 et 18 mois avant que le vaccin ne puisse être déployé à grande échelle.Les scientifiques du monde entier se sont lancés dans une course contre la montre dans le but d'endiguer la pandémie. En France par exemple, plusieurs essais cliniques utilisant des anti-viraux déjà connus sont en cours depuis vendredi dernier. Par ailleurs, l'entreprise américaine Inovio Pharmaceuticals travaille elle aussi sur un vaccin, pour lequel elle débutera les essais cliniques dès le mois prochain.En attendant de trouver un traitement efficace, rappelons qu'il est primordial de respecter les gestes barrières, de rester chez soi et de ne sortir qu'en cas de grande nécessité, muni d'une attestation sur l'honneur Si vous vous ennuyez durant cette période, n'hésitez pas à consulter notre top des meilleurs jeux vidéo à tester pendant le confinement