Amazon veut recruter 100 000 agents pour faire face à la demande durant la pandémie

Les plateformes de e-commerce au secours des personnes isolées

Amazon investi 350 millions de dollars pour augmenter les salaires

Source : The Verge

Alors que l'heure est au confinement , et que Tim Cook encourage les employés d'Apple à télétravailler , Amazon envisage l'inverse et souhaite embaucher du personnel pour répondre aux besoins des personnes enfermées chez elles.Dans un billet de blog publié ce lundi, Dave Clark, vice-président senior des opérations mondiales d'Amazon, détaille les mesures prises par le géant du e-commerce pour faire face à la hausse de la demande durant la pandémie de coronavirus. Le constat est simple : les personnes confinées chez elles, notamment les personnes âgées ou celles souffrant de problèmes de santé, ont un besoin vital d'être livrées, et ce rapidement.De fait, les commandes sont en hausse, comme l'indique Dave Clark : «». Amazon veut donc recruter 100 000 nouveaux agents pour répondre efficacement à ce défi, en pleine pandémie de coronavirus.».Avec les nouvelles mesures annoncées ce lundi 16 mars par Emmanuel Macron, il n'est pas impossible qu'une vague de recrutement se profile également en France. D'autant plus que faire ses courses dans les supermarchés devient compliqué, entre les files d'attente à l'entrée et les rayons vides.D'ailleurs, le géant du e-commerce n'oublie pas ses salariés en Europe. En effet, la société a décidé d'investir 350 millions de dollars pour augmenter les salaires de ses employés à travers le monde, jusqu'au mois d'avril. Il faut reconnaître que la période risque d'être intense pour eux, alors que les commandes de produits d'épicerie et d'articles ménagers explosent.En Europe, Amazon prévoit donc une augmentation d'environ deux euros de l'heure pour ses employés et partenaires «». En parallèle, Amazon poursuit ses efforts pour maintenir une distance sanitaire entre ses employés et procède à des nettoyages plus fréquents pour garantir leur sécurité.