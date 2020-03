En période de pandémie, faut-il avoir peur de se faire livrer des colis ?

Les colis transportent-ils des germes infectieux ?

Le virus du COVID-19 est faible

Impressionnante, la carte interactive pour suivre la propagation du coronavirus lancée par Microsoft et Bing invite rapidement au questionnement : comment en est-on arrivé là ? Les colis sont-ils des vecteurs de transmission ?». Cette question posée sur la plateforme Reddit continue d'empoisonner les esprits partout sur la planète. Selon le docteur Amesh A. Adalja, chercheur expert en maladies infectieuses au Johns Hopkins Center for Health Security, la réponse est non.Tout d'abord, les coronavirus sont fragiles. On peut ainsi lire dans la FAQ du Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : «».En effet, la température ambiante, qui entoure donc les colis durant leurs trajets, n'est pas considérée comme propice à la viabilité du virus. L'expert en maladie infectieuses juge donc cette préoccupation «» actuellement.Cependant, les recherches rapportées dans la revue MIT Technology Review peuvent légitimer ce questionnement. En effet, le coronavirus SRAS-CoV-2 peut survivre 24 heures sur une boîte en carton, tel qu'un colis Amazon. Et plus longtemps encore sur des surfaces telles que l'acier inoxydable et le plastique : au moins trois jours selon les chercheurs.Toutefois, cela ne veut pas dire que les colis sont des vecteurs de transmission de la maladie ! Tout d'abord, les chercheurs indiquent que des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les moyens de propagation du COVID-19 et, pour l'instant, rien ne prouve que les objets inanimés permettent sa transmission.Oui, les coronavirus tels que le SRAS, le MERS et le HCoV peuvent survivre jusqu'à neuf jours sur des surfaces inanimées comme le métal, le verre ou le plastique. Pour autant, aucun cas de personne contaminée par un colis n'a été enregistré. De plus, les sociétés comme Amazon mettent en place des protocoles pour garantir des colis «» pour leurs destinataires.En effet, comme le précise le Journal of Hospital Infection , si les coronavirus ont la capacité de survivre plus ou moins longtemps sur une surface inanimée, ils «». Le SRAS-CoV-2 est un virus très faible : un passage de gel hydroalcoolique permet de déshydrater sa couronne - sa couche de surface -, tandis que le savon lui est fatal ! On en revient donc aux bases : il suffit de se laver les mains.