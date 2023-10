Canva déploie de nouveaux outils graphiques dopés à l'intelligence artificielle

S'il était déjà possible de choisir une charte graphique et une identité visuelle grâce à Canva, le logiciel s'est musclé et va désormais plus loin que cela. Le générateur de texte Magic Write avait déjà son petit succès, et il est pour l'occasion enrichi d'une fonctionnalité baptisée « Brand Voice ». Celle-ci veillera à ce que les productions écrites se maintiennent dans le ton propre de l'entreprise qui utilise ses services. Une garantie de cohérence pour tous les aspects touchant à la communication.