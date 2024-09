Dans les bureaux du monde entier, un vent de panique souffle parmi les utilisateurs de Canva. La plateforme australienne, jadis chouchou des créatifs pour son accessibilité, vient d'annoncer une hausse tarifaire qui fait l'effet d'une douche froide. Pour certains abonnés Canva Teams, la note pourrait grimper jusqu'à 300 % ! De quoi faire suer plus d'un directeur financier. Le Canva d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier et ses fonctionnalités en IA se sont multipliées ces dernières années.