Canva à l'assaut de Microsoft Office et de Google Docs

Il sera possible de créer des documents texte classiques mais également des tableaux blancs pour la prise de notes ou un document de travail partagé entre différentes personnes directement dans un navigateur ou via les applications mobiles Android et iOS. Le service dédié Canva Whiteboards permettra de balancer ses idées à la volée ou de créer des cartes mentales, à partager à ses équipes pour qu'ils puissent consulter et compléter vos différents travaux.

Canvas va également se frotter aux services de conception de sites web avec Canvas Websites qui se propose de simplifier la création d'un page, d'un blog ou d'un site plus complet avec une interface qui rappelle beaucoup ce que propose l'éditeur Wix. Là encore Canvas mettra à disposition de nombreux templates à ses utilisateurs pour leur mâcher le travail et leur éviter de mettre les mains dans le cambouis et les sites seront en responsive, adaptés à la fois au mobile et aux navigateurs PC. Les utilisateurs auront enfin le choix entre un nom de domaine gratuit, proposé par Canva, ou la possibilité de l'acheter sans quitter le service, sauf à déjà en posséder un.