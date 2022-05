Découvrez l'app Microsoft Designer en images, le successeur de Publisher ?

On ne sait pas encore précisément si Microsoft souhaite proposer avec Designer une version augmentée et autonome de sa fonctionnalité, ou offrir un logiciel bien plus complet, à la fois pour les particuliers et les professionnels qui constituent sa principale cible commerciale.

Designer pourrait également chercher à créer un concurrent direct à la très populaire application Canva, qui permet elle aussi de créer des illustrations à destination du Web et des réseaux sociaux. Les deux interfaces possèdent d'ailleurs de nombreux points communs.

Dernière hypothèse, Microsoft pourrait réviser le design de l'application Publisher, qui n'a pas bénéficié d'une grande attention depuis plusieurs années.

Quoi qu'il en soit, le travail semble bien avancé, et Microsoft pourrait donner de plus amples informations à son sujet dès la conférence Build qui démarre le 24 mai prochain.