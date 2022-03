Windows 11 : que nous réserve la conférence du 5 avril ?

Voilà une annonce attendue par nombre d'utilisateurs de Windows 11 et de Microsoft 365 pour le business : dans moins d'une semaine, la firme de Redmond va enfin lever le voile sur ses dernières innovations. Performances, réactivité, aide à la concentration ou encore collaboration entre employés, Microsoft semble préparer de belles nouveautés, à commencer par une nouvelle refonte d'Outlook. Pensée pour être plus légère et rapide, celle-ci doit être déployée dans les semaines suivant le 5 avril sur macOS, Windows et Outlook Web.

Plus encore, une nouvelle fonctionnalité baptisée « Actions suggérées » doit également être présentée. L'objectif est, là aussi, de faire gagner du temps en offrant un accès rapide aux apps les plus utilisées et, par exemple, en facilitant les copier-coller de numéros de téléphone depuis un document Word vers un message Outlook.

Des onglets doivent également intégrer l'explorateur de fichiers Windows, ce qui va permettre de mieux gérer et rassembler les dossiers qu'il contient. Enfin, Windows Central estime possible, bien qu'avec des réserves étant donné le public visé par l'événement, que Microsoft dévoile la possibilité pour des développeurs de proposer des Widgets tiers, sans être obligés de n'utiliser que ceux mis au point par la firme de Redmond.