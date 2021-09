Microsoft : des nouveautés matérielles et logicielles seront annoncées lors d'un événement le 22 septembre

On peut ainsi s'attendre à l'annonce de la Surface Pro 8 , mais pas seulement. Le Surface Book 4 , probablement renommé d'ici là, pourrait aussi être de la partie. Soulignons que, contrairement à son prédécesseur, il n'aurait pas d'écran détachable. Microsoft devrait également dévoiler la Surface Go 3, dont les caractéristiques ont fuité il y a quelques jours. La version la plus chère serait dotée d'un processeur Intel Core i3-10100Y couplé à 8 Go de RAM.

Autre appareil au cœur des rumeurs : le Surface Duo 2 . Le smartphone à deux écrans tournerait sous Android 11 et serait équipé du puissant SoC Snapdragon 888, ce qui le rendrait compatible 5G. Il disposerait également d'un triple module photo à l'arrière.

Rendez-vous donc le 22 septembre à 17 h 00 pour en savoir plus au sujet des nouveaux appareils de Microsoft.