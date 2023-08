Adobe Express veut se mettre au niveau de Canva avec ces nouvelles fonctionnalités IA

Le modèle d'IA Firefly développé par Adobe a connu un franc succès depuis son lancement cette année. Puissant et très accessible, ce service a de très nombreux utilisateurs sur les logiciels de la suite Adobe. C'est certainement pour cette raison que l'entreprise a souhaité l'intégrer à Adobe Express. Même si le soft était déjà très facile à utiliser, cette intégration le rendra encore plus convivial pour la création d'images et le mettra peut-être au niveau de Microsoft Designer et de Canva.