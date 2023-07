Découvrez Stable Doodle, l'IA qui transforme vos gribouillages... en œuvres d'art

Si Stable Doodle est rigolo et fonctionne plutôt bien, Stability AI ne réinvente pas la roue ici. Les images générées suivent certes assez fidèlement le croquis de départ, mais elles ne peuvent se passer pour autant d'un prompt écrit, et le résultat devient plus convaincant avec un prompt complet et descriptif. Pas d'immense changement par rapport à d'autres outils de génération d'images, donc. Mais la question des droits d'auteur dans l'intelligence artificielle pourrait en revanche devenir encore plus complexe.