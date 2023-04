Le créateur de Stable Diffusion lance StableLM, son concurrent à ChatGPT

Cette petite taille peut se faire ressentir dans la prise en main du modèle qui est hébergé sur le site Hugging Face, où il peut être testé. Nous avons initié une conversation avec StableLM, et nous nous sommes rendu compte qu'il était logiquement bien plus limité que ChatGPT. Il fournit parfois des réponses inintelligibles et insensées, et semble également bien plus à l'aise en anglais qu'en français. Il sera bien entendu amélioré avec le temps.