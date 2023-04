L'IA, est-ce de la photo ? Ce grand gagnant d'un concours pense que non, et refuse son prix

L'image qui a remporté le prix de la « catégorie créative » auprès de l'organisation mondiale de la photographie, durant les Sony World Photography Awards, n'était même pas une photo prise par un appareil. Il s'agissait en effet d'une création assistée par l'IA, selon les instructions de Boris Eldagsen.

L'œuvre s'inscrivait dans une collection plus large visant à évoquer le style photographique des années quarante, mais sous la forme de « faux souvenirs du passé, qui n'ont jamais existé, que personne n'a photographié », comme l'indique l'artiste dans son blog, cité en source ci-dessous.

« Ces images ont été imaginées par le langage et rééditées entre 20 et 40 fois à travers des générateurs d'images alimentés par l'IA. Je me suis inscrit à ce concours avec cette fausse image pour voir si les compétitions sont prêtes à y accueillir des œuvres assistées. Elles ne le sont pas », poursuit-il.