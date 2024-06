Ces différents boîtiers photo qui ont jalonné l'histoire de l'exploration spatiale

Lors de la préparation de ses missions Apollo, la NASA considérait chaque détail, et la masse des appareils photo ne faisait pas exception. Il s'agissait de mesurer chaque gramme devant décoller de la surface lunaire pour disposer d'un maximum de marge afin de pouvoir rapporter des échantillons et rentrer à la maison. Or, les boîtiers Hasselblad EL500 sont lourds… Si lourds d'ailleurs que l'agence américaine étudie d'autres options, en particulier des Leica MDa avec des objectifs Summilux. À tel point que les astronautes se sont entraînés avec.

Pourtant, ce sont bien des Hasselblad qui ont produit les clichés iconiques des missions Apollo. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que les films interchangeables (couleur/N&B) étaient plus faciles d'usage, plus pratiques et beaucoup plus légers que ceux de leurs concurrents, malgré le poids des boîtiers. La solution retenue était simple : rapporter les pellicules et laisser les boîtiers sur la Lune. Oui, il y en a plus d'une vingtaine qui traînent là-haut, avis aux amateurs !