On sait déjà quel appareil photo ira sur la Lune avec la NASA

Pour autant, il ne s’agit pas de prendre un boitier classique et de l’envelopper dans un matériel étanche. Nikon et la NASA font le tour de l’électronique, pour identifier, blinder ou remplacer les composants les plus sensibles de l’intérieur du Z 9. Autour du boitier, il y aura un revêtement thermique particulier pour le protéger des températures, des radiations solaires et de la très abrasive poussière lunaire (un coup de balai sur l’objectif, et c’est fichu). Et en plus de tout ça, il faut adapter les poignées pour que les astronautes puissent manipuler plusieurs fonctions et déclencher avec les épais gants de leurs futures combinaisons.