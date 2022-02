Précautions maximales pour découvrir les échantillons lunaires d'Apollo 17

Les dépôts volcaniques prélevés lors d'Apollo 17 permettent d'en savoir plus sur le passé géologique de la Lune. De plus, les laboratoires s'y intéressent aussi dans l'optique d'une installation future, pour produire des matériaux de construction, des sols capables d'accueillir des plantes ou tout simplement pour vérifier que la poussière ne tuera pas rapidement les astronautes qui y seront exposés sur des périodes significatives (elle est très, très abrasive).

Le contenu des tubes analysés est d'abord photographié, puis ouvert dans un autre tube pour analyse des gaz, avant d'être classé, détaillé et analysé dans différents laboratoires autour du globe, d'abord avec des méthodes non destructives (spectroscopie, etc), puis certains grains de matière seront découpés, d'autres brûlés, et certains enfin analysés jusqu'à l'échelle atomique. Un long trajet autour de la Terre pour des poussières stockées depuis 50 ans…