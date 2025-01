Ragga95

Musk a dû bien rire. Déjà, il ne va pas sortir une fusée comme ça, vu le prix ! Et surtout, si les astronautes ne sont pas coincés, MDR ! Par contre, Boeing est loin derrière et va avoir du mal si les ingénieurs ne se bougent pas. La LUNE pour eux ce n’est pas pour demain, et Mars on oublie