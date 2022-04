Mars, Uranus, Encelade, la Lune... Découvrez les propositions de missions pour la prochaine décennie

Compte tenu du temps qu’il faut pour préparer une mission ambitieuse dans le Système solaire, les projets qui figurent en priorité dans le rapport ont peu, ou quasiment aucune chance de décoller dans la décennie à venir, mais comme toujours, il s’agit de démarrer les missions et d’approuver les projets le plus tôt possible pour leur donner le plus de chances.

Les plus ambitieuses sont les « Flagship », dont le plafond budgétaire est uniquement fixé par les politiciens. On y retrouve un support franc et clair des missions déjà en développement, en particulier pour Mars Sample Return (il faudra dans la décennie à venir aller récupérer les échantillons, puis les ramener sur Terre), la sonde Europa Clipper qui décollera en 2024 vers Jupiter et le drone multicoptère Dragonfly qui devrait voler sur Titan, la plus grosse lune de Saturne à l’horizon 2034. Le rapport s’est penché sur les missions suivantes…