NASA+ : découvrez le nouveau service de streaming vidéo gratuit et sans pub de la NASA !

Cette arrivée s'inscrit dans le cadre plus large de rafraîchissement des divers outils de communication de la NASA, qui va se doter d'un nouveau site internet et d'une application toute neuve. « Transformer notre présence numérique nous aidera à mieux raconter comment la NASA explore l'inconnu dans l'air et dans l'espace, inspire par la découverte et innove pour le bien de l'humanité », ajoute le même responsable.

Pour ceux qui se demandent où ils pourront retrouver NASA+, la réponse est simple : partout. Le service sera ainsi intégré à l'application NASA, disponible sur Android et iOS, mais aussi sur les appareils destinés aux smart TV les plus populaires comme Roku, Apple TV ou bien Fire TV. Et bien sûr, il existera une version de bureau pour ceux qui souhaitent simplement utiliser leur ordinateur.