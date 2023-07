NewSpace européen : à toute vapeur vers les premiers vols !

Enfin, la NASA a aussi profité de ces attributions pour une subvention de 25 millions de dollars supplémentaires à United Launch Alliance (ULA) et son bouclier gonflable pour le retour sur Terre de matériel spatial ou orbital.

L'entreprise avait testé le LOFTID (Low Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator) de 6 mètres de diamètre en 2022, et la NASA souhaiterait cette fois un essai à encore plus grande échelle, avec un démonstrateur de 10 mètres de diamètre ! Le contrat « Tipping Point », comme pour les autres entreprises, ne comportera pas toutes les étapes jusqu'à l'essai ou la production, mais il permettra une étude poussée du concept et de son adaptation à des charges utiles toujours plus imposantes. Y compris, on l'aura deviné, pour celles que la NASA souhaiterait un jour ramener de la Lune.