L'agence spatiale européenne s'intéresse aux piles au plutonium pour de futures missions

Seuls les États-Unis, la Russie et la Chine ont aujourd'hui les capacités de production et une chaîne industrielle complète qui leur permet d'envisager des missions spatiales futures avec des piles radioactives RTG. La chaleur du Plutonium 238 y est convertie en électricité, ce qui fournit une source stable et efficace pour des durées longues : il n'y a qu'environ 15 % de perte de rendement en 20 ans avec le Pu 238… Et si un jour de telles piles peuvent être produites avec de l'Americium 241, la fenêtre sera ouverte pour des durées triplées, voire quadruplées.