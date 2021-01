L'énergie nucléaire est l'avenir de l'exploration spatiale, d'après Rolls-Royce et l’Agence spatiale du Royaume-Uni

Elle s'exprime ainsi : « Dans l'optique de sortir plus fort de la pandémie, ce sont des partenariats comme celui-ci entre les entreprises, l'industrie et le gouvernement qui contribueront à créer des emplois et à mettre en avant des innovations pionnières qui feront progresser les vols spatiaux britanniques. L'énergie nucléaire présente des possibilités de transformation pour l'exploration spatiale, et ce contrat avec Rolls-Royce pourrait contribuer à propulser notre prochaine génération d'astronautes dans l'espace plus rapidement et plus longtemps, ce qui augmenterait considérablement notre connaissance de l'Univers.

»