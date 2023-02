Saviez-vous qu'il y a un noyau dans le noyau de la Terre ? Les scientifiques viennent seulement d'en trouver la preuve

La structure de la Terre et les différentes couches qui la composent sont assez compliquées à observer, car il n'est pas évident d'y pénétrer très loin. Le puits le plus profond jamais creusé, situé en Russie, s'enfonce à un peu plus de douze kilomètres dans la croûte terrestre, alors que le diamètre de la planète en fait... 12 000. Alors, comme on ne peut pas creuser jusqu'au centre, il faut employer quelques astuces pour en découvrir tous les secrets.