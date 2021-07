Première sortie en scaphandre sur les flancs de la Station Spatiale Chinoise

Si cette sortie a été un succès marquant pour le spatial chinois, il n'y en avait pas eu d'autre depuis, les missions habitées du pays n'en ayant pas marqué le besoin. Or, ce dimanche 4 juillet 2021, il y avait de quoi faire à l'extérieur de la nouvelle station spatiale chinoise ! Liu Boming, accompagné par Tang Hongbo, ont donc inauguré le sas central du module Tianhe et sont sortis durant 6 heures et 46 minutes. Leur mission était un test, mais a aussi servi à préparer de futures activités extravéhiculaires.