La Chine ambitionne de construire une base sur la Lune d'ici 10 ans

Chang'e4, le 1er rover à avoir atterri sur la face cachée de la Lune

Une station de recherche au pôle Sud de la Lune

Et Mars dans tout ça ?

Il y a quelques mois, laa fait atterrir pour la première fois un rover sur la face cachée de la Lune avec Chang'e4 , montrant la concrétisation de larges ambitions dans le domaine spatial. Mais la volonté de la Chine concernant la conquête spatiale, et plus particulièrement de la, est loin de s'arrêter là, comme nous le montrent les récentes déclarations de Zhang Kejian, Directeur de la CNSA.Ce dernier a en effet profité de la « journée de l'espace » en Chine, pour dévoiler les prémices d'un ambitieux programme lunaire. On apprend ainsi que la CNSA envisage deau pôle Sud de la Lune dans les 10 prochaines années à venir.Si le budget de la CNSA reste mal connu, on sait désormais que l'Empire Céleste se place directement derrière les États-Unis, loin devant la Russie et le Japon. La course est désormais lancée entre les deux superpuissances et il est aujourd'hui difficile de dire si c'est un Chinois ou un Américain qui aura l'honneur de retourner sur la Lune pour la première fois depuis plusieurs décennies !Si la NASA vient d'avancer la date très optimiste de 2033 pour la, la Chine quant à elle ne compte pas rester les bras croisés en ce qui concerne la planète rouge. La CNSA envisage en effet de lancer une sonde à destination de Mars d'ici 2020 et vient également de confirmer que sa 4e sonde lunaire, Chang'e5, serait lancée avant la fin de l'année 2019.Enfin, la fusée chinoise Long March-5B devrait effectuer son vol inaugural au cours du. Rappelons que son rôle sera de transporter les éléments du fameux « Palais Céleste », Tiangong, qui n'est autre qu'une station spatiale censée être mise en orbite d'ici 2022 afin de, dont la retraite devrait être effective à partir de 2024.