Le robot Grace tire son nom de Grace Hopper, une pionnière de l'informatique et des mathématiques décédée en 1992. Ce choix n'est pas un hasard : tout comme Grace Hopper a œuvré pour rendre la programmation plus accessible, le robot Grace a pour mission de rendre accessibles les zones les plus reculées de la Lune. Cette mathématicienne visionnaire a marqué l'histoire de l'informatique, et son héritage se poursuit aujourd'hui à travers ce robot de 35 kilos qui explorera les cratères lunaires les plus sombres.

Le robot Grace ne ressemble à aucun autre engin spatial. Ses propulseurs intégrés lui permettront d'effectuer cinq sauts sur la surface lunaire. « Le premier saut atteindra 20 mètres, le second 50 mètres », explique Trent Martin, vice-président senior des systèmes spatiaux chez Intuitive Machines. Le troisième bond culminera à 100 mètres d'altitude avant que « Gracie » ne plonge dans le cratère H, une cavité de 20 mètres de profondeur située à 500 mètres du site d'atterrissage.

Pour maintenir le contact avec le robot dans ces zones sombres, Nokia installera le premier réseau 4G/LTE sur la Lune. Gracie pourra ainsi transmettre les images capturées par ses caméras embarquées pendant 45 minutes, avant de remonter automatiquement à la surface.