Du haut de ses 2 mètres, l'atterrisseur Blue Ghost de Firefly transporte 10 charges utiles scientifiques. Son arrivée est prévue le 2 mars dans la région Mare Crisium. La NASA détaille ses objectifs : « étudier le flux de chaleur provenant de l'intérieur lunaire, les interactions entre le panache et la surface, les champs électriques et magnétiques de la croûte terrestre ». L'appareil prendra également des images aux rayons X de la magnétosphère terrestre.

Quant à l'atterrisseur Resilience d'ispace, il arrivera plus tard, vers mai-juin, dans la région Mare Frigoris. Il embarque le micro-rover Tenacious, équipé d'une caméra et d'une pelle pour explorer la surface lunaire. Un équipement d'électrolyse de l'eau, une sonde de radiation et un module de production alimentaire complètent sa cargaison.

Fin février, Intuitive Machines lancera sa deuxième mission avec l'atterrisseur IM-2 Nova-C « Athena ». Il transportera une foreuse d'un mètre et un spectromètre de masse pour analyser les échantillons prélevés. Nokia participe à cette mission avec un système de communication « Network in a box, soit « réseau dans une box », destiné à établir le premier réseau cellulaire lunaire.