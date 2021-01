Il pourrait bientôt y avoir un set LEGO Metroid !

Depuis de nombreuses années maintenant, LEGO invite ses fans les plus créatifs à suggérer des idées de sets via son programme Ideas. Si une proposition atteint la barre des 10 000 votes, la firme se penche alors dessus et, si cela est possible, concrétise le projet sous la forme de boites bien réelles. Récemment, LEGO a ainsi proposé le modèle en briques de l'ISS.

Aujourd'hui, c'est une idée qui devrait plaire aux fans de jeux vidéo dont il est question. En effet, l'utilisateur L-Di-EGO a proposé un set basé sur le vaisseau de Samus Aran, l'héroïne de la saga Metroid. Avec plus de 500 jours restants, nul doute que le projet qui inclut évidemment plusieurs mini-figurines, devrait atteindre son objectif de votes.

Il ne reste plus qu'à espérer ensuite que LEGO souhaite (et puisse) commercialiser un tel modèle !