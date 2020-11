Minecraft contre-attaque : un DLC Star Wars avec skins, sons et véhicules pilotables

Outre une trentaine de skins pour les personnages et créatures en provenance des films A New Hope, The Empires Strikes Back et Return of the Jedi et de la série Disney+ (oui, Baby Yoda est évidemment là), il est également question d'une interface à thématique Star Wars ou encore d'éléments audio, dont de la musique officielle.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'un monde préconstruit et 12 dioramas de planètes proposent aux fans de visiter des endroits célèbres de la licence, à pied ou à bord de véhicules ajoutés pour l'occasion. Oui, y compris des véhicules volants type X-Wing ou Tie Fighter.

Bien évidemment, les joueurs pourront également construire leurs propres mondes inspirés de la licence en utilisant les textures, objets et autres éléments fournis dans le DLC, qui souhaite aller au-delà du simple pack de skins.