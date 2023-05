Le rover martien Perseverance arrive sur Terre... en LEGO !

LEGO aime l'espace, son exploration et la NASA. Aussi, pour accompagner les répliques du module lunaire d'Apollo 11, de l'ISS, de la navette spatiale Discovery, ou encore de la fusée Saturn V, voici venir ce 1er juin le rover Perseverance. Classé dans la gamme LEGO Technic, ce set est relativement raisonnable et se destine aux adultes comme aux plus jeunes (10 ans et plus).