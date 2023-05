Une borne Pac-Man en Lego ? Waka casser votre tirelire !

Proposé à partir du 4 juin prochain (ou le 1ᵉʳ pour les membres VIP) à 269,99 euros, le jeu d'arcade Pac-Man propose de construire une borne rétro de bonne dimension (32 x 25 x 17 cm). À l'aide des 2 651 pièces, outre la borne en elle-même (qui ira parfaitement à côté des NES et autres Atari 2600 en briques), il est possible de construire une petite scène façon salle d'arcade avec une minifigurine. Un présentoir avec Pac-Man et les fantômes Blinky et Clyde est également de la partie.