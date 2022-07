LEGO dévoile un Bowser de près de 3000 pièces, un des plus gros de la collection

Cet ensemble à l'effigie du grand ennemi de Mario est articulé. Il sera possible de contrôler les mouvements de la tête et du cou du personnage via des boutons placés dans son dos. Les bras et les doigts sont également mobiles. Une plateforme de combat est incluse en compagnie d'un lanceur de boules de feu. Les propriétaires du pack de démarrage Les Aventures de Mario seront en mesure de créer de véritables scènes de chaos ! Le pauvre plombier moustachu n'étant pas de taille à affronter ce gigantesque Bowser.