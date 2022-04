Epic Games et LEGO s'associent pour créer un metaverse pour enfants

L’objectif est clair, créer un metaverse adapté aux familles « amusant et divertissant » et qui donnera aux enfants « l'accès à des outils qui leur permettront de devenir des créateurs sûrs d'eux et leur offriront des possibilités de jeu étonnantes dans un espace sûr et positif », expliquent les nouveaux partenaires dans leur communiqué.