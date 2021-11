LEGO Star Wars : il va falloir faire de la place pour ce nouveau et magnifique AT-AT

LEGO ne déçoit que rarement, et encore moins avec les objets de la Ultimate Collector Series de Star Wars. Il est d'ores et déjà possible de préparer ses deniers pour acquérir le célèbre AT-AT, ce tank gigantesque à quatre pattes que l'on peut voir en action lors de la bataille de Hoth dans L'Empire contre-attaque, qui coûtera le doux prix de 800 euros à sa sortie le 26 novembre. Bon, il y a tout de même une justification à un tel prix, qui est d'ailleurs celui pratiqué pour les plus gros éléments de la Collector Series.